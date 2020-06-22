Sohu: новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

Журналисты из китайского издания Sohu считают, что ионный двигатель, который сейчас разрабатывается в России «может стать проблемой для США».

Известно, что в России уже завершилась финальная стадия испытаний двигателя ИД-200 КР, разработкой которого занимались сотрудники «Центра Келдыша». Китайские аналитики полагают, что важность ионных технологий переоценить сложно. Эксперты уверены, что мощность российского двигателя даст Москве преимущество в колонизации космоса. Дело в том, что установка характеризуется импульсом тяги, который составляет 4,5 секунд при отдаче в 3 кВт.

По мнению экспертов, такие показатели облегчат путешествие звездолетов в удаленные уголки Солнечной системы. Но инженеры еще не сообщили обо всех возможностей двигателя, пишут эксперты, предположив, что скорее всего, они будут озвучены после полного завершения работы.

Главной особенностью агрегата, который может стать революционным технологическим прорывом, является его высокая экономичность. Она была достигнута благодаря использованию инновационных материалов, считает эксперты.

Как отмечают китайцы, новейший силовой агрегат может повлиять на расстановку сил на мировой арене. Эксперты предположили, что российским разработчикам удалось повысить топливную эффективность ионных двигателей при увеличении их тяги и победить ионную эрозию, пишет ПолитРоссия . Для космических полетов солнечных панелей будет недостаточно, поэтому они должны быть заменены небольшими ядерными реакторами. Если российские инженеры работает в этом направлении, тогда американцам придется постараться, чтобы их догнать, отмечают эксперты.