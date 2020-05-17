Раскрыто очевидное преимущество российской C-400 перед американским Patriot

В последнее время СМИ любят прибегать к сравнительному анализу различного оружия разных стран. И эксперты им рады в этом помогать и консультировать. Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин недавно посвятил публикацию генеральному конструктору «С-400» Александру Леманскому и решил рассказать о преимуществах российской С-400 перед американским MIM-104 Patriot.

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot, подчеркивает Литовкин, потому как может обнаруживать на расстоянии нескольких десятков километров летящие на высоте менее 100 метров ударные дроны и ракеты, отмечает «Лента».

Обозреватель рассказал о том, как в 90-х состоялась встреча Леманского с разработчиком MIM-104 Patriot Дэвидом Ноксом Бартоном. Американец, на удивление, высоко оценил С-300ПМУ - советскую предшественницу российской С-400 «Триумф».

Уже тогда специалисты понимали, что ЗРС отличается улучшенными показателями сопровождения и наведения, эффективно расправляется с низколетящими целями.