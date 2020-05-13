США рассекретили данные о «встречах» летчиков с НЛО

Сегодня, 08:26

Александр Зуев

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США рассекретили данные о «встречах» летчиков с НЛО

Американский журнал The Drive опубликовал ранее засекреченные отчеты летчиков ВВС и ВМС США, датированные 2013 и 2014 годом. Речь идет о пилотах, которым довелось заметить в небе небольшой неопознанный объект. В командовании США считают, что это могут быть беспилотники-шпионы России или Китая. 23 июня 2013 года американский самолет едва не столкнулся в зоне предупреждения W-72 над Восточным побережьем с объектом, похожим на воздушное судно белого цвета. Тогда пилот F/A-18F пережил сильное потрясение.

Он отмечает, что эта встреча произошла на высоте свыше 5 тысяч метров. Объект прошел в 60 метрах справа и оставил после себя выхлопы,  характерные для аппаратов, которые называют летающими тарелками.

Летчик не смог захватить цель, так как объект был лишен радиолокационного следа.

В следующий раз подобный объект увидели, когда он летел на скорости в 122 километра. Летчик преследовал его в течение часа. Ему удалось определить только размах крыльев «самолета» - 5 футов.

Потом объект заметили 26 марта 2014 года. Затем были встречи с двумя и четырьмя такими аппаратами, которые иногда зависали в воздухе, пишет Утро.ru.

Таким образом, за последние шесть лет американские летчики не меньше восьми раз встречались с НЛО. 

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