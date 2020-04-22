Компания Amazon создала убивающего коронавирус робота

Сегодня, 15:04

Ольга Громова

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Компания Amazon создала убивающего коронавирус робота

Компания Amazon создала робота, который способен с помощью ультрафиолета убивать коронавирус. Планируется устанавливать такую технику во всех магазинах компании. Роботы будут проводить дезинфекцию товаров и непосредственно самих помещений.

В основе такого робота - высокая металлическая рама, которая крепится к прямоугольному передвижному днищу. На одной стороне рамной конструкции крепится не менее десяти ультрафиолетовых ламп.

Такой робот уже вскоре может начать работать в складах и в магазинах Whole Foods, чтобы уничтожать коронавирусные частицы на упаковках, дверных ручках, продуктах.

Заметим, что влияние ультрафиолета на вирусы изучалось в течение многих лет. Во время исследований ученые узнали, что УФ-излучение оказывает влияние на вирусы изнутри, пресекая возможность их размножения.

Исследователи из Колумбийского Университета уже убедились в эффективности дальнего ультрафиолетового света против нового коронавируса. Исследование продемонстрировало, что именно этот тип излучения способен убивать вирусы, не причиняя вреда человеку, передает «Хайтек».

Сейчас роботы проходят тестирование. В случае, если они покажут себя успешными убийцами коронавируса, они могут встать и в серию.

Подсчеты показали, что установка приборов с таким излучением магазину может обойтись в 100 долларов. но на робот надо потратить в несколько раз меньше.

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