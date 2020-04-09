В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся спутников

Житель Зеи Амурской области Николай Комаров стал свидетелем необычайного явления и сумел запечатлеть на камеру целую вереницу светящихся объектов. Мужчина насчитал их целых 60! Позже выяснилось, что это были не корабли пришельцев, а спутники SpaceX, передает «АмурИнфо».

Увидеть необычайное зрелище Николаю посчастливилось в ночь на 8 апреля. Мужчина вышел на улицу, чтобы впечатлиться звездным небом, когда в его поле зрения попали необычные светящиеся объекты. Он обратил внимание на то, что двигались они, выстроившись в ряд.

Оказалось, что Комаров увидел первую партию спутников связи Starlink, которые компания SpaceX запустила 23 мая минувшего года.

Эту вереницу светящихся объектов на небе теперь волен наблюдать с Земли любой желающий, причем невооруженным глазом и без специальной фотооптики. Для этого надо зайти на сайт calsky или n2yo. Ресурс запросит у компьютера геолокацию и специальный алгоритм на портале самостоятельно рассчитает, когда и в какой точке можно наблюдать за спутниками на конкретной местности.