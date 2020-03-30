Huawei представила премиальный телевизор Vision Smart TV X65 за $3540

Сегодня, 11:42

Ольга Громова

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Huawei представила премиальный телевизор Vision Smart TV X65 за $3540

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei в ходе презентации флагманов Huawei P40 и P40 Pro для рынка Китая представил и свой новый умный телевизор - теперь уже премиум-класса. Модель, получившая название Huawei Vision Smart TV X65, отличается OLED матрицей и всплывающей селфи-камерой. Оценили телевизор в 3540 долларов.

Huawei Vision Smart TV X65 внешне выглядит очень привлекательно. Вероятно, этому способствует толщина всего в 24,9 мм, а также ультратонкие рамки вокруг дисплея. Как и все современные телевизоры, модель может быть установлена на стену или на подставку.

Главной «фишкой» смарт-телевизора является наличие выдвижной фронтальной камеры, посредством которой видеозвонки выходят совершенно на новый уровень. Разрешение селфи-камеры - 24 Мп.

Huawei Vision Smart TV X65 построен на топовом четырехъядерном процессоре Honghu 898. За графику, как пишет «Ридус», отвечает видеоускоритель Mali-G51 MP4.

Устройство получило 6 Гб оперативной памяти, и 128 Гб - встроенной. Телевизор получил от китайского гиганта OLED матрицу и разрешение 4К с частотой обновления 120 Гц,

Имеется поддержка HDR10+, а также 14 встроенных динамиков для обеспечения объемного звука стандарта 5.1.

Huawei Vision Smart TV X65 обойдется от 3540 долларов. В продажу в Китае он поступит уже с 26 апреля.

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