Решена загадка гигантских «ватных» планет

Сегодня, 01:02

Сергей Нилов

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Решена загадка гигантских «ватных» планет
Фото: Из открытых источников

Ученые предложили новую гипотезу, которая объясняет существование в далеких звездных мирах планет super-puffs - газовых гигантов, плотность которых сопоставима с сахарной ватой. Поэтому такие объекты принято называть раздутыми либо ватными.

Фактически, масса этих планет не идет ни в какое сравнение с их параметрами - в среднем, она равна лишь 1 проценту массы такого же газового гиганта, как и «суперпафф».

Обнаруживаются такие планеты, как правило, посредством транзитного метода либо метода Допплера. В основе первого наблюдения за падением блеска звезды, когда на ее фоне проходит планета и затеняет ее. А второй разрешает выявить радиальную скорость звезды, в том числе и небольшие покачивания, на которые оказывают влияние экзопланеты.

Астрономы после проведенного исследования предположили, что «ватные» планеты только кажутся громадными - по той простой причине, что обладают гигантскими системами колец. Результаты моделирования продемонстрировали, что во многих случаях система колец реально может искажать результаты и способствовать ошибочному определению планеты как «суперпаффа».

К примеру, такими кольцами могут располагать три ватных мира Kepler 87c, Kepler 117c и HIP 41З78f, пишет «Лента». Скорее всего, из-за расстояния к родным звездам кольца состоят из камней, а не льда.

Зафиксировать систему колец не представляется возможным в силу их сплющенности по причине высокой скорости вращения планет.

Лента

Решена загадка гигантских «ватных» планет

Сегодня, 01:02

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