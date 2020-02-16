Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Сегодня, 13:16

Анна Лисова

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Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Фото: Из открытых источников

Уникальные фотографии Земли прислал космический парусник LightSail 2.
Это устройство было запущено для того, чтобы проверить технологию использованиям солнечной энергии. Сейчас же оно передает на Земли снимки с космоса. В будущем, когда ресурс солнечного паруса исчерпается, ученые намерены изменить его курс от Земли.

Как рассказали в NASA, LightSail 2 позволил прояснить немало аспектов использования технологии превращения солнечной энергии в космосе. Аппарат не имеет реактивных двигателей. Такая технология, считают ученые, позволяет облегчить аппарат в несколько раз даже при условии наличия так называемых парусов. На LightSail 2 используется энергия фотонов, если необходимо изменить курс. Стоит отметить, что космический парус может эффективно использоваться на расстоянии не менее 720 километров от поверхности Земли, поскольку на меньшей высоте контролировать его движение практически невозможно. 

Поскольку никаких научных задач этот аппарат не имеет, то его используют активно в качестве источника снимков. Новые фотографии, полученные LightSail 2 получились необычайно красивыми, поэтому ученые опубликовали их в Сети.
В будущем же, считают исследователи, когда аппарат отправят в глубокий космос, он сможет передавить снимки объектов, которые ему встречаются до момента, пока аппаратура не выйдет из строя, либо пока его сигнал будет достигать Земли.

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