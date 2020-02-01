Ученые из Дании назвали благоприятное время года для зачатия ребенка

Сегодня, 13:39

Сергей Нилов

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Ученые из Дании назвали благоприятное время года для зачатия ребенка

Беременность - серьезное испытание для организма женщины. Во время интересного положения начинают обостряться хронические заболевания либо возникать новые, обусловленные дефицитом определенных веществ или индивидуальными особенностями. Но вероятность развития осложнений можно существенно снизить, если пара запланирует зачатие своего ребенка на определенное время года. В этом убеждены ученые из Дании.

Сотрудники университетской больницы Орхуса провели масштабное исследование и поделились полученными результатами, а также некоторыми советами на страницах издания Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Они выяснили, что беременеть женщинам лучше зимой, ведь это защитит их от гипертензивных расстройств. А именно, от повышенного артериального давления, которое часто фиксируется после двадцатой недели.

«Гипертензия беременных — это целая категория состояний, которые представляют опасность как для самой женщины, так и для ребенка, которого она вынашивает. Гипертензивные расстройства являются одной из основных причин смертности беременных — по опасности они уступают только тромбоэмболии. Высокое кровяное давление при беременности существенно отражается на жизни в будущем — это осложнение повышает вероятность инсульта и сердечных приступов», — пояснил один из авторов работы Кристин Рор Томсен.

При этом риск развития инсульта повышается на 90 процентов, а риск развития других сердечно-сосудистых недугов - в два раза.

Проанализировав статистику, исследователи под его руководством пришли к выводу, что повышенный риск подобных расстройств - это следствие сезонных колебаний уровня витамина D.

Следовательно, при зачатии зимой основное время беременности припадает на теплые времена года, когда много солнца и нет проблем с выработкой витамина D, отмечает «Ридус».

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