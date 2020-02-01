Физики нашли оптимальный рецепт мыльных пузырей

Американские ученые-физики провели эксперимент, в ходе которого нашли лучший рецепт жидкости для создания огромных мыльных пузырей.

Журнал Physical Review Fluids опубликовал статью, в которой сказано, что ученые из Университета Эмори провели исследование, в ходе которого был выведен идеальный рецепт мыльных пузырей, передает Naked Science.

Хотя на первый взгляд это кажется легкомысленным, но мыльные пузыри достаточно важное научное явление. В конце 19 века их изучением занимался бельгийский физик Джозеф Плато. В результате он сформулировал несколько важных законов и принципов поверхностного натяжения. А в начале 21 века ученые из Франции пришли к выводу, что для того, чтобы получить мыльный пузырь, поток воздуха должен двигаться с определенной скоростью - чем быстрее, тем уже поперечное сечение самого потока.

Представляем окончательный рецепт жидкости для больших мыльных пузырей, найденный американскими учеными.

На один литр воды: 50 миллилитров детергента Dawn Professional, 2 грамма порошка гуаровой камеди, 50 миллилитров спирта для дезинфекции и 3 грамма пекарского порошка.

Сначала нужно развести камедь спиртом, растворить полученную кашицу в воде и дать отстояться, чтобы камедь успела гидратироваться. Осторожно нужно перемешать жидкость: она должна стать чуть более густой, чем обычная вода. После этого нужно добавить пекарский порошок и снова перемешать, под конец добавляйте детергент.

«В определенной пропорции полимеры позволяют мыльной пленке попасть в «золотую середину», где она оказывается вязкой, но еще достаточно растяжимой, однако при этом не распадается на части», - поведал физик из команды исследователей Джастин Бертон.