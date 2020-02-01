Европейский протей 7 лет находился на одном месте

Европейский протей 7 лет располагался на одном месте. За все это время он не переместился даже на 10 метров.

Европейский протей – это хвостатая амфибия семейства протеев. Эти существа живут в подземных озёрах на западе Балканского полуострова.

Протей называют «человеческой рыбкой», потому что его окраска похожа на цвет тела человека. Всю свою жизнь земноводное проводит в полной темноте, при температуре около 10°С. Он обитает в холодных ручьях и озерах пещер.

Европейский протей - это неотеническая форма древней саламандры. Ученые провели исследование, в котором они наблюдали за жизнедеятельностью 19 протеев на протяжении 7 лет. Исследователи сделали насечки на хвостах существ и отпустили их в естественную среду обитания. По результатам эксперимента специалисты пришли к выводу, что земноводные практически не двигаются.