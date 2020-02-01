Конец света наступит из-за космического ледяного облака

Ученые выдвинули новую версию апокалипсиса. Предполагается, что конец света будет связан с космосом. Астрономы обнаружили космическое ледяное облако еще в 2011 году.

Специалисты опасаются, что облако может накрыть Землю, и на нашу планету прольются сильнейшие ливни. Предполагается, что в первую очередь затопит города, расположенные возле рек, озер, морей и океанов. Ученые успокаивают тем, что облако еще далеко от Земли, и к планете оно приблизится не скоро, пишет Утро.Ру.

Эксперты отмечают, что космос – это не является абсолютно пустое пространство. Там есть межзвёздное вещество из молекул водорода, небольшое количество кислорода, космические лучи, электромагнитное излучение и гипотетическая тёмная материя.