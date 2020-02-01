Британские ученые определили «возраст страданий человека»

Ученые Великобритании считают, что есть возраст, в котором человек наиболее несчастлив, причем это не зависит от уровня дохода и продолжительности жизни.

Оказалось, что в старости люди чувствуют себя более счастливыми, чем в молодом и зрелом возрасте. Британские ученые провели научное исследование в Дартмутском колледже. Эксперты проанализировали данные о жителях 132 стран, среди которых были как обеспеченные представители Европейский стран, так и граждане развивающихся стран, которые имеют весьма скромный достаток.

Специалисты установили, что качество жизни и уровень дохода не оказывают существенного влияния на феномен человеческого страдания. Во всех странах мира кривая «ощущения несчастья» по форме напоминает букву U.

По данным эксперимента выяснилось, что пик «страданий» человека приходится на 47,2 года. В развивающихся странах такой период приходится чуть позже – в 48,2 года.