В небе над Южной Калифорнией замечен яркий неопознанный светящийся объект

В небе над Южной Калифорнией (США) пронесся неимоверно яркий светящийся объект. Его появление теперь живо обсуждается в соцсетях, так как увидеть его и запечатлеть на видео удалось многим американцам - от Лос-Анджелеса до Сан-Диего.

Очевидцы предполагают, что это был крупный метеор. Хотя вел он себя довольно странно. Некоторые свидетели называют объект «крейзи-метеором».

«Это самый сумасшедший метеор, который мне когда-либо доводилось видеть! Он разлетелся на куски и сгорел в атмосфере!!», «Он был настолько огромный, что я подумал - это конец света», - делятся очевидцы впечатлением от увиденного.

Телеканал KABC-TV сообщил, что это мог быть как метеор, так и космический мусор земного происхождения. Это подтвердили и специалисты.

Астроном Майкл Хэнки подтвердил это. Он уточнил, что это был не метеор, не НЛО, как думают в сети, а космический мусор. Что конкретно вошло и сгорело - сейчас трудно сказать. Не исключено, что одна из ступеней ракеты или старый спутник.



