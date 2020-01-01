Обнародован рейтинг самых популярных приложений во всем мире

Сегодня, 22:55

Сергей Нилов

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Обнародован рейтинг самых популярных приложений во всем мире

Аналитики Visual Capitalist обнародовали рейтинг самых популярных приложений 2019 года. Они стали наиболее скачиваемыми, пишет  «Ферра».

Первая строчка досталась мессенджеру WhatsApp с 900 миллионами загрузок. На второй позиции - китайский TikTok. Замыкает тройку лидеров - Facebook Messenger. У него, как и у TikTok - свыше 700 милллионов скачиваний. Пятое место досталось самому Facebook.

Instagram располагается лишь на пятом месте - у него 400 миллионов с «хвостиком».

Далее в списке популярных приложений располагаются Likee, SHAREit, YouTube, Snapchat, Netflix, UC Browser, Spotify, YouTube Music, PicsArt, Uber, Wish, Amazon, Helo, Hotstar и Twitter.

Рейтинг составлен с учетом загрузок из App Store и Google Play и основан на предпочтениях обычных пользователей. Составлен и отдельный рейтинг под iOS.

В нем TikTok досталась первая позиция. Китайская соцсеть стремительно набирает популярность в мире и в минувшем году принесла создателям $177 млн. Это, к слову, в 5 раз больше, чем в 2018-ом. Высокие позиции занимает и Likee, но пока оно является самым популярным только среди индийских пользователей.

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