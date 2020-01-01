Ученые из Израиля назвали опасные для психики диеты

Ученые из Израиля исследовали влияние различных диет на эмоциональное состояние человека и пришли к выводу, что многие из них способны постепенно, день за днем, разрушить психику человека.

Самыми опасными для психики признаны жесткие монодиеты, пишут «Дни». Сейчас они стали особенно популярными. Такие диеты, как правило, рассчитаны на 3-5 дней и предполагают употребление одного-двух продуктов (например, яблочная или арбузная). Терапевты ранее неоднократно подчеркивали, что практиковать их могут только исключительно здоровые люди, без заболеваний органов ЖКТ. При этом обязательно следует принимать поливитамины и минералы.

В список не менее опасных ученые отнесли, как ни странно, рационы с полным отказом от соли и сахара (ежедневно диетологи многих стран мира советуют отказаться от них, называя белой смертью), а также сыроедение и сухое голодание.

Сухое голодание предполагает полный отказ от воды, в результате чего наступает полное обезвоживание организма. И это еще не все - в организме накапливаются токсины, которые провоцируют истощение нервных тканей.

Отказ от сахара и соли чреват тем, что могут возникнуть проблемы с сердцем, а также привести к нарушениям в работе мозга. Этим органам соль и сахар жизненно необходимы - но в разумных количествах.

Во всех диетах отсутствует разнообразие в пище, подчеркивают ученые. И это угнетает человека, способствует возникновению апатии, упадку сил и депрессии.

Однообразные диеты бьют по психологическому здоровью и могут закончиться не только нарушением обмена веществ, но и нервным расстройством.