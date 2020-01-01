Google упростила процесс перепрошивки смартфонов на ОС Android

Американская корпорация Google презентовала сервис Android Flash Tool, через который пользователи смогут перепрошить самостоятельно свой смартфон по команде с сайта. В полной мере все его достоинства, впрочем, смогут оценить именно разработчики.

Сервис Android Flash Tool призван упростить процесс скачивания прошивок и их установку на разные мобильные устройства, но на первых порах только на новые смартфоны серии Pixel.

Все, что требуется от пользователя, это включить отладку по USB, подключить устройство кабелем к ПК и зайти на сайт - браузер при этом должен быть с поддержкой интерфейса WebUSB.

Впрочем, есть два важных момента. Для того, чтобы воспользоваться инструментом, на накопителе ПК должно иметься не менее 10 Гб свободного места. Также стоит знать, что с планшетами на Android воспользоваться сервисом пока нельзя.

После подключения через кабель пользователю остается только выбрать прошивку для установки и установить ее.