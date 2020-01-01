Суперфлагман Sony Xperia получит топовый процессор и аккумулятор на 4400 мА•ч

Компания Sony в ближайшем будущем представит линейку новых смартфонов Xperia.

Флагман новой линейки будет выгодно отличаться и от предыдущего поколения Xperia, и от многих смартфонов уже доступных на рынке. Так, он получит мощный процессор Snapdragon 865 и аккумулятор емкостью 4400 мА•ч. Об этом рассказал китайский источник Caybule в социальной сети Weibo.

Sony Xperia должен стать первым в мире смартфоном с экраном 4K и однокристальной системой Snapdragon 865. Это будет первый в мире смартфон с экраном столь высокого разрешения, который сможет работать в сетях 5G.

Пока нет информации о том, как будет называться этот смартфон. Возможны варианты Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 1.2, Xperia 2 или даже Xperia 5 Plus.

В Сети появились даже фотографии аккумулятора емкостью на 4400 мА•ч. И хотя этот снимок удалили из Weibo, но его успели скопировать в японском блоге Androidnext.

Эксперты положительно оценили увеличение емкости батареи, ведь в Xperia 1 аккумулятор был лишь на 3300 мА•ч. Но учитывая то, что у нового флагмана будет выше разрешение экрана, а также он сможет работать в сетях пятого поколения, то слабый аккумулятор для такого смартфона не подошел бы.

Отметим, официальная презентация новой линейки Sony Xperia состоится 24 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2020.