Huawei и Samsung лидируют в сегменте продажи 5G-смартфонов

Согласно данным за минувший год, лидерами в сегменте 5G-смартфонов на мировом рынке стали компании Huawei и Samsung.

Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Strategy Analytics.

Как отмечается в исследовании, спрос на 5G-смартфоны оказался выше, чем прогнозировалось. В 2018 году они только начинали продаваться, а в 2019 году их было продано 18,7 млн штук.

Больше всего 5G-смартфонов удалось продать китайской компании Huawei. За минувший год было отгружено 6,9 млн устройств. Эта компания заняла в сегменте 5G-смартфонов 36,9%. Самыми популярными Huawei с поддержкой 5G стали Mate 20 X 5G и Mate 30 Pro 5G.

Второе место в этом рейтинге заняла южнокорейская компания Samsung, которая реализовала 6,7 млн 5G-аппаратов, заняв 35,8% рынка. Наибольшим спросом среди смартфонов, поддерживающих сети 5G у этого бренда стали Galaxy Note 10 5G и Galaxy S10 5G.

Исходя из указанных выше данных, можно сделать вывод, что Huawei и Samsung по итогам минувшего года заняли 73% рынка 5G-смартфонов.

С ними пытаются конкурировать, но пока очень слабо, компании Vivo (10,7%), Xiaomi (6,4%) и LG (4,8%).

Эксперты считают, что в 2020 году спрос на гаджеты, которые поддерживают сети 5G, продолжит интенсивно расти.