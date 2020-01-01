Ученые назвали главную причину расселения людей по Земле

Ученые Висконсинского университета в Мадисоне, что на территории США, смогли докопаться до ключевой причины расселения людей по Земле. По их мнению, этот шаг был продиктован изменениями климата, спровоцированные колебаниями земной оси, пишет «Лента».

Во время своей работы американские ученые отследили климатические изменения и растительности на территории Африки, Аравии и Средиземноморья за 140 тысяч лет. Помогла им в этом динамическая модель, которая показала регионы, страдавшие от засухи, а также территории с густой растительностью. Как оказалось, именно растения обеспечивали так называемые миграционные коридоры.

125 000 лет назад в северной части Африки и на Аравийском полуострове количество летних муссонов начало возрастать. В результате пустыни Сахары и Аравии стали меньше, так как больше места потребовалось под пастбища.

В Средиземноморье и Леванте климат также претерпел изменения - там стало больше осадков зимой. Изменения были вызваны положением Земли касательно светила. Традиционно северное полушарие к Солнцу было ближе летом, южное - зимой. В результате лето стало теплым и влажным, зимы - холодными.

70-15 тысяч лет назад на Земле была ледниковая эра. Щиты ледников привели к тому, что в области экватора ледниковый покров почти исчез, а климат стал засушливым. Этот факт способствовал миграции и расселению по миру - люди потянулись во влажные районы с обильным количеством растений.