Роскосмос поделился удивительной фотографией замерзшего Марса

Сегодня, 17:17

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Роскосмос поделился удивительной фотографией замерзшего Марса

Роскосмос выложил в сеть снимки покрытого льдом кратера на Марсе. Такие же фото были обнародованы и на странице NASA в Instagram.

Удивительное фото было сделано зондом TGO, запущенного в рамках миссии «ЭкзоМарс-2016». Тогда Роскосмос и Европейское космическое агентство подписали договор о сотрудничестве в рамках проекта, посвященного исследованию марсианской атмосферы.

Представители Роскосмоса уточнили, что фото ледяного Марса было сделано в момент, когда планета отошла от Солнца на максимально возможное расстояние. В этот момент температура воздуха на поверхности опустилась.

«Ровер Curiosity, работающий на Марсе, не может передать всю масштабность Красной планеты, так как делает снимки с поверхности. Наше устройство смогло запечатлеть небесное тело во время обледенения. Кратер, который изображен на фото, находится в северных широтах Марса, куда солнечные лучи попадают всего несколько дней в марсианском году», - написал под обнародованным снимком Роскосмос.

В то же время сотрудники NASA на своей страничке добавили, что обледенение Марса можно увидеть и зафиксировать, но лишь на протяжении 20 земных суток.

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