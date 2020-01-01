Флагман Oppo Find X2 с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт готов к выходу

В сети уже давно распространяется всевозможная информация о новом флагмане от Oppo - смартфоне Find X2. Недавно сам вице-президент компании Oppo Шен Йирен заявил, что первый гаджет, построенный на чипсете Snapdragon 865 и с функцией сверхбыстрой зарядки на 65 Вт, официально готов к выходу.

На своей страничке в социальной сети Weibo господин Йирен раскрыл и некоторые технические характеристики новинки, выпуска которой никак не могут дождаться тысячи потенциальных покупателей.

По его словам, смартфон выйдет с дисплеем с разрешением WQHD или 2K, частотой обновления 120 Гц. Вице-президент подтвердил, что гаджет получил быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт. Oppo Find X2 станет первым флагманом в мире с Snapdragon 865 и сможет заряжаться на все сто процентов всего за 35 минут.

Дебютирует смартфон, как предполагается, в феврале на выставке MWC 2020.

К слову, под завесу минувшего года Oppo презентовала Reno Ace с зарядкой SuperVOOC на 65 Вт, но на другом процессоре - Snapdragon 855 Plus.