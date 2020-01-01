На картах Googlе в Антарктиде обнаружен загадочный объект

Загадочный объект обнаружил в сервисе Google Earth пользователь MrMBB333.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, что сервис Google Earth нашел необычный равносторонний объект во льдах Антарктиды.

Этот объект, считает пользователь, может быть каким-то зданием. Он около 600 метров в высоту и имеет равные грани.

Пользователи под видео тут же принялись предлагать свои версии касательно того, что же за объект обнаружен в Антарктиде. Так, прозвучала версия, что это может быть монолитный валун, созданный какой-то древней цивилизацией. Конечно же, не обошлось и без теорий о секретной станции инопланетян, пишет издание Slovodel.

Загадочные объекты на поверхности Земли при помощи сервиса от Google пользователи находили ранее. Так удалось, к примеру, обнаружить геоглифы в Англии.

Отметим, MrMBB333 известен тем, что уже много лет следит за теми изменениями, которые происходят на поверхности Земли. Он также наблюдает за влиянием на нашу планету Солнца.