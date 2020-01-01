Ученые считают, что земная жизнь может существовать на других планетах

Астрофизики из Гарвардского университета считают, что земная жизнь уже давно «шагает» по просторам Вселенной. Амир Сирадж и Ави Леб убеждены, что случилось это еще миллиарды лет назад, когда через верхние слои земной атмосферы прошла огромная комета.

Астрофизики рассказали, что объект попал на оптимальную высоту, которая защитила его от сгорания, но в то же время он был достаточно низко, что позволило земным микробам осесть на его поверхность.

Согласно гипотезе ученых, микроорганизмы были защищены пористой поверхностью кометы от космического излучения. Это позволило им совершенно безопасно путешествовать по Вселенной.

Сотни тысяч земных лет минули, прежде чем хвостатая гостья добралась до других звездных систем с планетами, пригодными для жизни. А далее произошло столкновение с одной из них - микроорганизмы из Земли, таким образом, оселились в других мирах.

У этой гипотезы очень много критиков. Другие ученые убеждены, что если бы все происходило по такому сценарию, то Вселенная была бы густо заселена.

Впрочем, гипотеза все же имеет право на существование. Поскольку одна из версий гласит, что именно кометы занесли жизнь и на Землю.