В России на рынок выходит новый бренд бюджетных телевизоров

Сегодня, 16:47

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В России на рынок выходит новый бренд бюджетных телевизоров

На рынке российской электроники компанией BQ планируется представление нового бренда бюджетных телевизоров.

Новый российский бренд будет называться Blackton. Об этом сообщил генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.

Модели телевизоров поддерживают цифровое ТВ и стоят по цене дешевых смартфонов - меньше 9000 рублей.

Неизвестна пока дата выпуска нового бренда.

Телевизоры бренда BQ впервые вышли на российский рынок осенью 2019 года. Также бренд выпускает и телефоны.

Бренд BQ «Новая линия» выпускает смартфоны, планшеты, компьютеры и аксессуары к ним, а с недавнего времени выпускаются и телевизоры данной марки.

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