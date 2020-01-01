MIUI 11 на базе Android 10 слишком быстро разряжает Xiaomi Mi 9T

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9T жалуются на то, что после установки обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 аккумуляторы гаджетов стали разряжаться гораздо быстрее.

MIUI 11.0.4.0 включает в себя исправления безопасности Android от января 2020 года. Обновление распространяется уже несколько дней, и все больше жалоб на него поступает от пользователей.

Стоит отметить, что данное обновление исправляло выявленные ранее ошибки. Но оно, похоже, плохо влияет на время работы устройства без подзарядки. Так, до установки этого обновления смартфоны Xiaomi Mi 9T держали заряд по 9-10 часов. После того как обновление было установлено, то время работы гаджетов без подзарядки упало и в лучшем случае составляет 6-7 часов.

Как отмечают пользователи, в разделе меню телефона определяется, что именно ОС потребляет больше всего ресурса аккумулятора и в некоторых случаях использует до 30% накопленной энергии, пишет Ixbt.

Пользователи на форумах Reddit и Xiaomi пытаются найти различные способы решения проблемы. Прозвучали советы очищать кеш, отключать автоматический запуск приложений или просто перезагружать свои смартфоны. Также желательно отключить оптимизацию MIUI в настройках разработчика. Рекомендуется выполнить сброс к заводским настройкам. Но эти советы не являются универсальными и работают не для всех.

Сейчас владельцы Xiaomi Mi 9T ожидают, что компания исправит данную проблему.