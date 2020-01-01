Ученые NASA нашли на Плутоне странный туман

Астрономы из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии обнаружили на Плутоне странный туман. Объяснения этому явлению пока что нет, но это не делает его особенным. Нечто подобное ученые заметили ранее на Титане - самой большой луне газового гиганта Сатурна.
Странная дымка была выявлена после того, как Плутон был сфотографирован зондом New Horizons при подлете к Плутону - карликовой планете Солнечной системы, которая до 2006 года считалась обычной планетой.
Увидев снимки необычной дымки, планетолог Бонни Буратти считает, что надо сосредоточиться на выявлении причины этого явления.
Астрономам известно, что поверхность Плутона, как и Титана, имеет дюны, моря и озера, хотя земные они не напоминают даже отдаленно.
Специалисты предположили, что происходит выпадение органических молекул прямо из плотной атмосферы на поверхность.
Отметим, что появление странного тумана вселило в ученых уверенность в том, что отождествление Плутона с Марсом в научном мире в корне неверно.
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