Ученые NASA нашли на Плутоне странный туман

Астрономы из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии обнаружили на Плутоне странный туман. Объяснения этому явлению пока что нет, но это не делает его особенным. Нечто подобное ученые заметили ранее на Титане - самой большой луне газового гиганта Сатурна.

Странная дымка была выявлена после того, как Плутон был сфотографирован зондом New Horizons при подлете к Плутону - карликовой планете Солнечной системы, которая до 2006 года считалась обычной планетой.

Увидев снимки необычной дымки, планетолог Бонни Буратти считает, что надо сосредоточиться на выявлении причины этого явления.

«Предположительно, нужно говорить о таком же явлении, как на Титане. Необходимо установить связь между этими объектами», - говорит он.

Астрономам известно, что поверхность Плутона, как и Титана, имеет дюны, моря и озера, хотя земные они не напоминают даже отдаленно.

Специалисты предположили, что происходит выпадение органических молекул прямо из плотной атмосферы на поверхность.

Отметим, что появление странного тумана вселило в ученых уверенность в том, что отождествление Плутона с Марсом в научном мире в корне неверно.