Samsung создала VR-шлем в форме глаз мухи

По сообщению издания Letsgodigital, южнокорейская корпорация Самсунг запатентовала интересный шлем виртуальный реальности - Odyssey Mixed Reality 2020. Внешняя панель устройства выполнена в виде глаз мухи.

В шлем встроены 4 камеры для обнаружения расположения пользователя, наушники и 3 кнопки управления. Гаджет также оснащен двумя фронтальными камерами. Известно, что система комбинированной оценки размещения пользователя состоит из outside-in и inside-out подходов. Так, outside-in состоит из неподвижных камер, расположенных на расстоянии от юзера, inside-out же, наоборот, функционирует при помощи камер внутри самого шлема, при этом опираясь на неподвижные точки снаружи. Устройство имеет необычный дизайн - в форме глаз мухи.

Показ новинки планируется на предстоящую в феврале 2020 года презентацию Samsung.