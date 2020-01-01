На Кубани найден доисторический камень с «микросхемой»

Сегодня, 16:35

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На Кубани найден доисторический камень с «микросхемой»

На Кубани в реке обнаружили доисторический камень, которому более 500 млн лет. На каменной глыбе ученые нашли оттиск, похожий на современные микросхемы. Необычное фото было опубликовано на одном из Telegram-каналов, пишет «Живая Кубань».

Специалисты провели экспертизу, в ходе которой они обнаружили, что камень пережил великую эпоху динозавров. Ученые выясняют, как находка могла оказаться на самой поверхности земли. Предполагается, что камень вымыло из горы потоком воды.

Подобные находки периодически попадаются по всей стране. Так, при добыче угля шахтерами были найдены части различных механизмов из чистой платины. Эксперты утверждают, что эти находки намного древнее человеческой эпохи.

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