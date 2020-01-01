Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Американская корпорация Apple линейку смартфонов iPhone 12 по традиции будет презентовать в сентябре. Но инсайдеры продолжают добывать информацию о грядущих новинках. На днях в сеть попали рендеры «яблок» нового поколения и видео с компьютерной моделью.

Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5.

Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно. Работая над изображениями, специалист основывался не на предположениях и собственной фантазии, а использовал всю поступившую от сетевых информаторов информацию.

В итоге получилось, что в Купертино осенью будут презентовать сразу четыре новинки. Самой компактной по размерам и дешевой будет iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем. Основная камера у него будет только двойной.

Впрочем, только два датчика изображения будут у еще одной модели, но она выйдет на гора уже с 6,1-дюймовым дисплеем. Еще одна идентичная по размеру версия получит в качестве основной тройную камеру с дополнительным датчиком ToF и, как несложно предположить, будет называться iPhone 12 Pro.

Флагман iPhone 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый OLED-экран, тройную камеру, а также опцию, позволяющую просканировать окружающее пространство.