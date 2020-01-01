Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше заявленного срока

Сегодня, 13:33

0

Image
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше заявленного срока

Популярный сетевой инсайдер Макс Вайнбах, главный редактор онлайн-ресурса XDA Developers, продолжает делиться информацией о будущих новинках южнокорейского гиганта Samsung. Сегодня он приоткрыл сведения о том, когда стоит ожидать старт продаж линейки Galaxy S20.

Источники информатора в компании сообщили, что линейка выйдет раньше, чем предполагалось. 

Ранее инсайдеры утверждали, что на территории США смартфоны Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и S20 Ultra начнут продавать только 13 марта. Макс же уверяет, что произойдет это неделей раньше - 6 марта.

Предзаказ новинок стартует еще раньше - сразу же после официальной презентации новинок, а она запланирована на 11 февраля 2020 года. При этом Вайнбах озвучил и ориентировочные цены новинки.

Премиум-модель линейки Galaxy S20 Ultra обойдется в 1300 долларов. Цены на версии попроще стартуют от 850 долларов.

Напомним, что все устройства этого модельного ряда получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Смартфоны даже способны будут выдержать погружение на глубину до пяти метров.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno»

Лента

Певица Елка похудела до неузнаваемости

Сегодня, 14:40

Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Сегодня, 14:06

В Петербурге «Макдоналдс» заплатит крупный штраф за недоразумение с 6-рублевым соусом

Сегодня, 14:02

Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней

Сегодня, 13:38

Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше заявленного срока

Сегодня, 13:33

Поклонская анонсировала приезд на ялтинский форум делегации из Индии

Сегодня, 13:29

В Москве отслужили молебен о спасении Китая от коронавируса

Сегодня, 12:45

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle