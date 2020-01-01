Инопланетяне могут жить среди землян, оставаясь невидимыми в темной биосфере

Инопланетяне могут жить среди землян, оставаясь невидимыми для них благодаря темной биосфере. Такую гипотезу на днях озвучили британские ученые. Они убеждены, что темная биосфера - это неотъемлемая часть земных экосистем.
Жизнь - это активная форма существования материи, представляющая собой совокупность химических и физических процессов, напомнили исследователи. А это означает, что она не обязательно должна быть такой, к которой привыкли земляне.
Хелен Шарман, первая женщина-астронавт Великобритании и химик из Имперского колледжа Лондона, убеждена, что сейчас на Земле уже полно инопланетян. Просто они невидимы для людского глаза.
Астронавт с сожалением констатирует, что наука на Земле пока не располагает возможностями для выявления инопланетных форм жизни на своей же планете, не говоря уже о далеких небесных телах, расположенных в миллионах световых лет от нас.
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