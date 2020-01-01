Инопланетяне могут жить среди землян, оставаясь невидимыми в темной биосфере

Инопланетяне могут жить среди землян, оставаясь невидимыми для них благодаря темной биосфере. Такую гипотезу на днях озвучили британские ученые. Они убеждены, что темная биосфера - это неотъемлемая часть земных экосистем.

Жизнь - это активная форма существования материи, представляющая собой совокупность химических и физических процессов, напомнили исследователи. А это означает, что она не обязательно должна быть такой, к которой привыкли земляне.

Хелен Шарман, первая женщина-астронавт Великобритании и химик из Имперского колледжа Лондона, убеждена, что сейчас на Земле уже полно инопланетян. Просто они невидимы для людского глаза.

«В представлении большинства людей инопланетная жизнь должна напоминать земную. Просто потому, что мы, земляне, вообще слабо представляем себе какую-то иную жизнь. Но она может быть абсолютно любой. Обычный на вид камень или сгусток материи - это тоже может быть жизнь. Вполне возможно, что на Земле существует условная темная биосфера, о которой мы пока что можем только догадываться», - убеждена Шарман.

Астронавт с сожалением констатирует, что наука на Земле пока не располагает возможностями для выявления инопланетных форм жизни на своей же планете, не говоря уже о далеких небесных телах, расположенных в миллионах световых лет от нас.