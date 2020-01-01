Умные часы Oppo получат датчик ЭКГ

Компания Oppo готовится презентовать свои первые умные часы.

Информации об этом модели отсутствует, и пока Oppo не спешит раскрывать подробности об этом гаджете.

Пока лишь известно, что эта новинка получит квадратный экран. Поэтому можно предположить, что внешне часы Oppo будут напоминать Apple Watch. Нет информации и о том, будут ли это полноценные смарт-часы под управлением операционной системы или речь идет о фитнес-трекере в форм-факторе часов.

Известно лишь, что умные часы от Oppo получат датчик ЭКГ, который сейчас очень редко производители добавляют в умные часы. Но эта уникальная функция, уверены в компании, будет выгодно отличать новинку от других моделей, представленных на рынке, поскольку сейчас датчик электрокардиограммы в умных часах встречается крайне редко.