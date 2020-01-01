Новый гибкий Samsung Galaxy Z Fold появился на рендерах со стилусом

Сегодня, 13:57

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Новый гибкий Samsung Galaxy Z Fold появился на рендерах со стилусом

Ресурс LetsGoDigital обнародовал рендеры нового гибкого смартфона Galaxy Z Fold, который готовит к выходу компания Samsung из Южной Кореи. Устройство появилось на снимках в компании со стилусом.

У нового смартфона будет большой дисплей, который сможет складываться пополам. Такое конструктивное решение сделает гаджет более компактным, когда аппарат не будет эксплуатироваться, а также защитит от повреждений дисплея.

Кроме того, ради того же удобства производитель позаботился о том, чтобы пользователю было доступно не только управление сенсором, но и стилусом - пером S Pen, пишет  3DNews.

Для того, чтобы оно не потерялось, в корпусе, судя по всему, будет иметься специальный отсек для хранения.

Рендеры также дают представление о том, что смартфон получит двойную селфи-камеру со вспышкой - она будет располагаться в вырезе на дисплее.

В задней части корпуса располагается основная камера - она тройная, расположение модулей вертикальное.

Кроме того, как и во многих «раскладушках», у смартфона будет внешний дисплей - пользователь сможет увидеть необходимую информацию, не раскладывая гаджет. 

Изображения демонстрируют симметричный порт USB Type-C и боковые физические кнопки управления.

Когда Galaxy Z Fold с пером S Pen выйдет на рынок информации пока нет.

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