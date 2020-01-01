Эколог рассказал о проблемах бесснежной зимы

Бесснежная зима может стать причиной того, что летом не выведутся комары.

Об этом рассказал финский эксперт, глава Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен.

Он подчеркнул, что снег зимой крайне важен для того, чтобы комары размножались. Как известно, они размножаются в прудах, которые возникают при таянии снега. А если снега не будет достаточно, то у комаров не будет среды для размножения. Также в этой среде размножаются и многие другие насекомые. Отсутствие комаров и другой мошкары станет проблемой для птиц, которые ими питаются, пишет Росбалт.

К тому же слишком теплая и бесснежная зима может стать причиной плохого урожая черники. Отсутствие снега может негативно повлиять и на урожай озимых, ведь снег является источником влаги для почвы и защищает озимые от ветров и морозов.