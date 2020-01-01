Обнаружены опасные для людей облака споров грибов

В атмосфере Земли найдены облака споров грибов, которые могут быть опасны для здоровья людей.

Об этом открытии рассказали сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне (США). По словам ученых, те наночастицы, которые содержатся в атмосфере и участвуют в образовании облаков, на самом деле являются грибковыми спорами.

В 2016 году около месяца в Оклахоме специальные приборы анализировали состав атмосферы. Они улавливали частицы диаметром в 20-60 нанометров и размещали их на тонкой платиновой нити. Проведя с собранным материалом ряд манипуляций, ученым удалось проанализировать подробно химический состав атмосферы.

Как показали результаты исследования, попадая в воздух споры грибков впитывают воду, набухают и разрываются на фрагменты диаметром 30 нанометров, которые намного меньше клеток, чей диаметр достигает тысячи нанометров. Опасность этих частиц в том, что они легко проникают глубоко в легкие и провоцируют у некоторых людей во время дождей приступы астмы, пишет Hightech.

По мнению исследователей, эти же наночастицы участвуют в формировании облаков. Они могут играть роль ядер, вокруг которых собираются молекулы воды. Так формируются ледяные кристаллы, из которых и образуются облака.