Поступил в продажу сверхпрочный российский планшет MIG T10

В продажу поступил новый отечественный планшет MIG T10. Его особенность заключается в особой прочности. Устройство работает на базе российской ОС Astra Linux.

Над созданием планшета работали специалисты компаний Astra Linux и Mobile Inform Group. Производитель утверждает, что гаджет должен функционировать в самых суровых условиях. По идее MIG T10 сможет переносить перепады температуры до 100 градусов, морозы, жару или ливни. Он также будет устойчив к ударам и падениям. Гаджет оснащен защитой от пыли и влаги.

Благодаря морозостойкому аккумулятору планшета, он сможет работать в течение 20 часов при температуре от -20 до +60 градусов. При температуре около -30 градусов устройство сможет работать пять часов, сообщает «Инфореактор».

Стоимость девайса с предустановленной ОС Astra Linux - от 105 118 рублей.

MIG T10 соответствует требованиям безопасности информации как Минобороны, так и ФСБ России.

Ранее сообщалось, что ФАС перечислила программы, которые являются обязательными для предустановки в смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, для реализации в России.

Смартфоны и планшеты могут содержать предустановку антивирусов, навигаторов, поисковых систем, программ доступа к госуслугам и платежных систем. Планшеты, компьютеры и Smart TV могут быть оснащены программами аудиовизуального сервиса, а также ПО для просмотра программ I и II мультиплекса.