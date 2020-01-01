Honor привезла в Россию ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro

Принадлежащий компании Huawei бренд Honor устроил в Москве презентацию, на которой продемонстрировал новинки, что поступили в продажу в России. Речь об умных часах Honor MagicWatch 2 и ноутбуках MagicBook 14 и MagicBook Pro.

Honor MagicBook 14 - ультратонкий 14-дюймовый ноутбук с безрамочным экраном, заточенный в стильный металлический корпус. Его сердцем стал новейший процессор AMD Ryzen R5.

У ноутбука 8 Гб оперативной памяти, а также 256 или 512 Гб памяти флэш. Время автономной работы - до 10 часов. Устройство получило от производителя все необходимые для работы порты - USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, HDMI и аудиоразъем.

Ноутбук MagicBook Pro также построен на процессоре AMD Ryzen R5. За графику ответственен Radeon RX Vega 8. По размеру он немного превосходит младшую модель - он 16,1-дюймовый. Разрешение экрана - 1920х1080 пикселей.

На борту компактного ПК - 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб - памяти встроенной. Как и у его младшего «брата», время автономной работы около 10 часов - в зависимости от выполняемых задач.

На презентации стала известна российская цена представленных гаджетов.

Honor MagicBook 14 с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти обойдется в 44 тысячи 990 рублей. Версия устройства с 512 Гб памяти обойдется на 5 тысяч дороже - в 49 тысяч 990 рублей.

Модель MagicBook Pro предлагается за 59 тысяч 990 рублей.

Как сообщает iXBT.com, старт продаж ноутбукам будет дан 31 января, а всем, кто оформит предзаказ в первом квартале года, предлагается бесплатное 30-дневное тестирование. То есть, покупатели смогут оформить возврат даже без объяснения причин.