Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на орбите Земли гигантский НЛО размером с Техас

Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг поделился с пользователями сети своей очередной находкой на орбите Земли. Во время изучения снимков NASA в поле зрения специалиста по неопознанным объектам попал гигантский НЛО. По словам Уоринга, он настолько огромный, что по размерам превосходит американский штат Техас.

Привлекает внимание и нестандартная форма корабля пришельцев - он выполнен в форме морского судна. Скотту Уорингу удалось рассмотреть и корпус, и многочисленные темные окна - они прямоугольной форме.

Удивительно, но уфолог заприметил на корме этого корабля инопланетян даже нечто похожее на мостик капитана.

Уоринг отметил, что объект на фотографии NASA просто огромный, но специалисты агентства его даже не заметили.

Впрочем, противники теории заговора уверены, что уфолог принял за инопланетный корабль обычный космический мусор.