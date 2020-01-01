Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе

Американский телекоммуникационный спутник Spaceway-1 из-за проблем с аккумуляторными батареями может взорваться на своей орбите. Об этом сообщает специализированное издание spacenews.com.

Уточняется, что на орбите он находится уже почти 15 лет. В космос его вывела в 2005 году российско-украинская ракета-носитель "Зенит-3SL" в рамках проекта "Морской старт".

Телекоммуникационный спутник, разработанный и изготовленный американской компанией Boeing, имеет свой срок эксплуатации - 12 лет. Он уже давно минул.

В данный момент оператор спутника компания DirecTV пытается увести спутник Spaceway-1 с геостационарной орбиты - так называют высоту в 35 тысяч 786 километров, где работают большинство спутников связи - так как угроза взрыва чрезвычайно высока.

Орбита захоронения находится на 300 километров выше рабочей, но вывести спутник туда тяжело - снова-таки по причине нерабочих батарей.

Как стало известно, аккумуляторы вышли со строя еще в декабре. Специалисты прогнозируют, что во время очередной зарядки, а она потребуется уже в феврале, когда аппарат попадет в тень Земли, они могут разрушиться и последует взрыв.