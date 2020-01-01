В Роскачестве составили рейтинг лучших смартфонов для студентов

Накануне Дня студента эксперты «Роскачества» обновили рейтинг наиболее популярных в России смартфонов.

Всего они протестировали 24 новых устройства 14 брендов, изучив не только их функциональные возможности, но и цены.

Набрал 4,032 балла и занял первое место в рейтинге Samsung Galaxy S9. Приобрести его можно примерно за 46 тыс рублей. Этот смартфон поддерживает две SIM-карты и все типы интерфейсов. Он может работать без подзарядки 22,5 часа. Его плюсами являются также ударостойкость и водостойкость корпуса.

Второе место у Honor 20 Pro, получившего 3,755 балла. Время автономной работы у этого смартфона составляет 24,5 часа. Достоинством этого смартфона является широкоугольная камера. Но, в тоже время, если качество фотосъемки для покупателя главнее, то лучше приобрести Samsung Galaxy S9. А вот функциональность и производительность лучше все же у Honor 20 Pro.

В тройке лидеров также Realme 5 Pro. Ценник этого гаджета около 16 тыс рублей. Он имеет экран диагональю в 6,3 дюйма. Плюсами этого смартфона эксперты называют мощный процессор Snapdragon 712, 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. К тому же у него хорошая батарея, которая быстро заряжается.

Далее в рейтинге идет Xiaomi Mi 9 Lite, ценник которого колеблется в районе 20 тыс рублей. Этот смартфон поддерживает две SIM-карты, имеет сканер отпечатка пальца. К тому же у него яркий дисплей и емкая батарея. Но вот камера и качество звука скорее всего пользователя разочаруют.

Следующее место в рейтинге занял OnePlus 7T. По данным экспертов, у него высокая производительность, а также хорошая камера. Его стоимость составляет примерно 36 000 рублей.

Еще один представитель рейтинга - Oppo Reno2. Этот смартфон обойдется в 30 тыс рублей. В качестве одного из главных плюсов этого устройства названа повышенная четкость фото при плохом освещении и наличие двойной светодиодной вспышки. Также он имеет разъемы для нескольких SIM-карт и получил дополнительный слот для карты памяти.