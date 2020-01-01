Apple выпустит бюджетный iPhone

Вчера, 11:11

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Apple выпустит бюджетный iPhone

В ближайшее время на рынок может выйти бюджетный смартфон от американской корпорации Apple Inc.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, производство нового бюджетного iPhone планируют начать уже в феврале 2020 года. Собирать этот гаджет будут Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), Pegatron Corp. и Wistron Corp.
iPhone получит дисплей диагональю в 4,7 дюйма. Он, вероятнее всего, будет оснащен кнопкой Home со встроенным дактилоскопическим сканером Touch ID.

Напомним, до этого бюджетная модель iPhone выпускалась в 2016 году. Это был iPhone SE с ценником в 399 долларов.
Помимо бюджетной версии, в текущем году Apple выведет новые iPhone в привычном ценовом диапазоне. В зависимости от региона продаж, эти модели получат поддержку 5G. Все новинки будут оснащены новым ускоренным процессом и 3-D камерой.
А вот бюджетная модель позволит Apple увеличить продажи на быстрорастущих рынках смартфонов, в частности, в Индии, где планирует открытие своих фирменных магазинов. В планах компании нарастить продажи iPhone в 2020 году до уровня более чем в 200 млн единиц. И бюджетная версия позволит добиться этой цели, считают в компании.

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