Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Многие из нас не мыслят свою жизнь без смартфонов и планшетов. О необходимость обеспечить безопасность личной информации, которую могут похитить через приложения гаджетов, говорилось уже немало.

Сейчас же, считает основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, пользователям Apple стоит задуматься касательно использования сервиса iCloud, который, по его мнению, стал инструментом для слежки за ними.

Как стало известно, американская корпорация Apple отказалась от планов разрешить пользователям полностью шифровать резервные копии своих устройств в сервисе iCloud. Это решение было принято после серии жалоб от ФБР.

«iCloud официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших сообщений, являются частью проблемы», — написал он.

Теперь этот сервис, считает Дуров, может использоваться спецслужбами для наблюдения за пользователями. По его словам, те приложения, которые используют iCloud для хранения сообщений пользователей, будут доступны сецслужбам. Эта проблем, подчеркнул Дуров, касается и мессенжера WhatsApp.

Дуров уже не раз говорил о том, что WhatsApp может сохранять и передавать личную информацию пользователей. Поэтому он призывал пользователей удалить этот мессенджер.