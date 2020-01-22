Внеземные формы жизни могли незаметно попасть на нашу планету

На Земле могут незаметно для людей существовать инопланетные формы жизни.

Об этом заявила первый британский космонавт и ученый-химик из Имперского колледжа Лондона Хелен Шармен.

Она считает, что химические основы внеземной жизни вполне могут отличаться от земных. Поэтому мы попросту можем их не видить.

«Будут ли они такими же, как вы и я, состоящими из углерода и азота? Возможно, нет. Возможно, они сейчас здесь, и мы просто не можем их увидеть», — отмечает Хелен Шармен.

Живые существа с иной биохимией Хелен Шармен называет «теневой биосферой». И если такие существа действительно присутствуют на Земле, то обнаружить их будет очень сложно, пишет Полит.Ру.

Сейчас, несмотря на все достижения современной науки, изучать микроскопический мир можно лишь в лаборатории, да и то с существенными ограничениями. В лабораторных условиях возможно культивировать лишь небольшой процент существующих микроорганизмов.

Даже если «теневую биосферу» удастся обнаружить, то пока ученые не смогут сказать, имеет она внеземное происхождение, либо это формы жизни, возникшие на нашей планете и существовавшие параллельно с известными нам организмами, оставаясь незамеченными.