Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google начал покорять Европу

Смартфон Huawei Mate 30 Pro начал продаваться в странах Восточной Европы, в том числе в Болгарии. В магазинах электроники цены на него поставили в пределах 1000 евро. Европейские покупатели сразу же проявили интерес к нему, поскольку в этих устройствах нет сервисов Google, в том числе и магазина Play Google.

Ранее, после того, как китайская компания попала под американские санкции в свете торговой войны между США и Китаем, это было недостатком. Теперь же отсутствие вышеуказанных сервисов производителем на европейском рынке позиционируется как достоинство, как шаг к свободе программного обеспечения, как альтернатива.

Добавим, что компания Huawei разрабатывает не только собственную операционную систему, но и сервисы. Ее представительства в европейских странах поощряют покупателей, которые отдают предпочтение смартфону этой модели. Например, Huawei Bulgaria предлагает полностью беспроводные наушников FreeBuds 3 в подарок.