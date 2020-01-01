Полностью беспроводной телевизор анонсировала компания Samsung

Сегодня, 14:23

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Полностью беспроводной телевизор анонсировала компания Samsung

Компания Samsung (Южная Корея) в ходе ежегодной технологической выставки CES 2020 анонсировала сразу несколько своих технологических новинок. В их числе - полностью беспроводной телевизор.

Согласно предоставленной информации, у устройства не будет привычного базового кабеля. Работать оно будет по принципу электромагнитной индукции. Технология уже была опробована на пробных моделях, которые уже в скором времени войдут в серию. Уточняется, что беспроводная передача электроэнергии возможна на расстоянии до двух метров.

При этом обязательное условие - отсутствие помех между передатчиком и непосредственно телевизором.

Технические характеристики беспроводного телевизора Samsung пока не разглашает.

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