Полностью беспроводной телевизор анонсировала компания Samsung

Компания Samsung (Южная Корея) в ходе ежегодной технологической выставки CES 2020 анонсировала сразу несколько своих технологических новинок. В их числе - полностью беспроводной телевизор.

Согласно предоставленной информации, у устройства не будет привычного базового кабеля. Работать оно будет по принципу электромагнитной индукции. Технология уже была опробована на пробных моделях, которые уже в скором времени войдут в серию. Уточняется, что беспроводная передача электроэнергии возможна на расстоянии до двух метров.

При этом обязательное условие - отсутствие помех между передатчиком и непосредственно телевизором.

Технические характеристики беспроводного телевизора Samsung пока не разглашает.