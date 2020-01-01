У смарт-часы Xiaomi Mi Watch добавили новые функции

Сегодня, 10:08

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У смарт-часы Xiaomi Mi Watch добавили новые функции

Первые умные часы от Xiaomi появились в ноябре минувшего года, и вышли они на рынок под названием Mi Watch.
Стоит отметить, что эти часы очень схожи на серию Apple Watch.
3 декабря было выпущено первое обновления для этого аксессуара. Оно исправило некоторые ошибки, а также добавило ряд новых функций. И вот вышло еще одно обновление для Xiaomi Mi Watch. Оно стало доступным с 17 января и постепенно его смогут установить все пользователи умных часов Mi Watch.

Как объяснили в компании, после этого обновления у часов появились такие новые функции:
функция контроля энергии тела
функция контроля давления
функция тренировки дыхания
После обновления экран часов при получении сообщения будет автоматически включаться, и отображать содержимое полученного сообщения.
Стоит отметить, что Xiaomi добавила вместе с этим обновлением и поддержку умных часов Xiaomi Watch Color, которые были представлены совсем недавно.

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