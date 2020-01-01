В России создали смартфон MIG S6 для эксплуатации в суровых условиях

Сегодня, 12:55

0

Image
В России создали смартфон MIG S6 для эксплуатации в суровых условиях

Компания Mobile Inform Group презентовала смартфон MIG S6, который был разработан для эксплуатации в суровых условиях. Этот гаджет подходит для использования на промышленных предприятиях, в государственных организациях и компаниях с высокими требованиями к информационной безопасности, а также в добывающей отрасли, на транспорте и в энергетике.
В компании рассказали, что MIG S6 схож с моделью MIG С55, но более усовершенствован. Новый смартфон получил экран диагональю в 6 дюймов с разрешением 1440х720 пикселей. Поэтому в сравнении с предшественников его удобнее использовать для работы с текстовой и графической информацией.

 
MIG S6 оснащен батареей на 5000 мАч, которая защищена от морозов. Также гаджет получил мощный, но более энергоэффективный процессор на 30% увеличили время автономной работы и вычислительные возможности устройства. MIG S6 в размере почти не отличается от предшественника.
Ожидается, что в текущем году операционная система MIG S6 обновится до Android 10. При этом создатели гаджета планируют перейти далее на отечественную операционную систему Astra Linux. Он также получил сканер отпечатка пальцев, а при необходимости на него можно устанавливать сканер штрих-кодов и другие дополнительные модули.

 
В компании подчеркнули, что MIG S6 рассчитан на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в самых суровых условиях. Он получил функцию беспроводной зарядки, устойчив к ударам и падениям. В планах Mobile Inform Group выпускать этот гаджет минимум до 2025 года. Его плюсом для российских компаний будет то, что он будет поддерживать российские операционные системы и средства кибербезопасности.

«За счет свободно расширяемой функциональности смартфон найдет применение практически во всех отраслях экономики — от органов правопорядка и здравоохранения до транспорта, энергетики и нефтегаза», - заявили в Mobile Inform Group.

Mobile Inform Group уже протестировала MIG S6, и планирует запустить его в продажу до конца января текущего года.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Полностью беспроводной телевизор анонсировала компания Samsung

Сегодня, 14:23

В Бурятии 24-летняя девушка умерла от передозировки парацетамола

Сегодня, 13:53

Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Сегодня, 13:53

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Сегодня, 13:50

В Иркутской области предотвращен контрабандный вывоз леса на сумму 50 млн. рублей

Сегодня, 13:26

Ученые: от сепсиса умирают в 5 раз чаще, чем от рака груди

Сегодня, 13:03

Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов

Сегодня, 12:59

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle