В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Некоторые приложения из Google Play могут негативно влиять на работу смартфона, заявил разработчик антивирусов Bitdefender.

Как сообщает Лента.Ру, в каталоге магазина приложений были найдены программные утилиты и игры, которые разряжают слишком быстро батарею смартфона. Ознакомиться со списком этих программ можно на сайте Bitdefender.

Так, устанавливая эти программы, в первые 48 часов они показывают умеренное количество баннеров. Но далее реклама начинает демонстрироваться чаще. По словам экспертов, всплывающая реклама не только мешала нормальному использованию программ, но и существенно нагружала процессор смартфонов, что негативно влияло на автономность девайсов.

В Bitdefender подчеркнули, что рекламные баннеры демонстрировались хаотично, за что отвечает специальный алгоритм. Он запускается для того, чтобы инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны отображения рекламы, по которым можно было бы обнаружить ее источник.

Экспертам удалось обнаружить в каталоге Google Play 17 приложений с назойливой рекламой и пожирающих батарею смартфонов. В числе таких приложений гоночный симулятор Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер Explorer и другие продукты. Всего вредные приложения пользователи скачали 550 тыс раз.

Bitdefender уведомил о находке Google Play, где им пообещали удалить вредные программы в ближайшее время.

Стоит отметить, что эти программы не являются вирусными или вредоносными, но они все же нарушают правила Google Play, поскольку негативно влияют на аккумулятор гаджета.