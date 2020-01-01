Создана новая версия самого крошечного телефона в мире

У самого маленького мобильного телефона в мире появилась новая версия: стартап Zanco объявил о создании еще одной версии Zanco tiny t2.

Эта крошечная модель телефона заменит Zanco tiny t1, который был создан в 2017 году. Zanco tiny t2 немного больше и тяжелее своего предшественника. Если первая модель телефона Zanco была весом лишь 13 граммов, то вторая весит уже 31 грамм. Тем не менее, теперь он сможет работать без подзарядки около недели, а не три дня, как раньше. Zanco tiny t2 получил аккумулятор на 500 мАч вместо 300, сообщает DGL.



Стал больше и OLED-дисплей: его диагональ теперь составляет один дюйм вместо полудюйма. Также Zanco tiny t2 получил камеру на 0,3 мегапикселя. У гаджета появился слот для MicroSD. Zanco tiny t2. Обзавелся проигрывателями музыки и видео, набором игр, диктофоном, поддержкой 3G и Bluetooth, FM-радиоприемником и так далее.

Пока Zanco собирает деньги на производство этого смартфона на платформе Kickstarter. Чтобы приобрести этот гаджет придется заплатить 79 долларов. Предварительно, телефоны будут рассылать владельцам уже в апреле этого года.